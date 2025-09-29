Cancello ed Arnone: inaugurata la mensa scolastica alla primaria Foscolo Parte il tempo pieno. Ambrosca: "Premiata la nostra capacità di programmazione"

E’ partito il tempo pieno per gli alunni delle classi prime della scuola primaria Ugo Foscolo di Cancello ed Arnone.

Questa mattina il sindaco Raffaele Ambrosca ha inaugurato la mensa scolastica alla presenza della dirigente Annamaria Verile e di don Sabatino Sciorio che ha benedetto i locali.

«E’ un traguardo che non è arrivato da solo, ma grazie ad un lavoro costante, fatto di impegno, determinazione e collaborazione - ha evidenziato la delegata alla pubblica istruzione Maria Caimano - Un grazie sincero alla Dirigente scolastica, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo passo così importante.

Oggi festeggiamo non solo una nuova struttura, ma un’opportunità in più per il futuro dei nostri ragazzi!».

«L’avvio del tempo pieno e l’inaugurazione della nuova mensa sono il risultato del lavoro di programmazione della nostra amministrazione - ha sottolineato il primo cittadino Raffaele Ambrosca - siamo riusciti a realizzare la struttura grazie ai fondi del Pnrr dimostrando per l’ennesima volta la capacità di capitalizzare tutte le opportunità che ci sono per la nostra comunità. Il nostro obiettivo è sempre quello di potenziare e migliorare la qualità dei servizi. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in questa direzione».