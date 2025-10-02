Ospedale di comunità a Cellole: partono i lavori Un ulteriore e significativo passo verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini

Questa importante iniziativa segna l'inizio di una nuova era per la sanità a Cellole e rappresenta un ulteriore e significativo passo verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.



Il sindaco del Comune di Cellole Guido Di Leone insieme al vicesindaco Giovanni Iovino, ha il piacere di comunicare che lo stabile abbandonato tra la Domiziana e Viale Risorgimento sarà presto trasformato in un'eccellenza sanitaria, capace di offrire un servizio fondamentale alla comunità.



"Questa è una giornata storica per il nostro comune" - ha dichiarato il sindaco Di Leone - "Siamo orgogliosi di annunciare che, tra pochi mesi, il sogno di una nuova struttura sanitaria pubblica sarà realtà. L'ospedale di comunità e primo soccorso sarà una struttura sanitaria pubblica di grande importanza per il nostro territorio, e offrirà servizi essenziali ai cittadini".



Il Comune di Cellole è impegnato a garantire che la struttura sia pronta a servire la comunità nel più breve tempo possibile.

