Cellole: interventi di valorizzazione per la località di Baia Felice L'obiettivo è quello di migliorare la bellezza e la vivibilità della zona

Il comune di Cellole nel perseguimento del progetto di valorizzazione territoriale ha realizzato alcune aiuole nella località di Baia Felice, con l'obiettivo di migliorare la bellezza e la vivibilità della zona, donando dignità a punti in stato di abbandono.



Questo piccolo ma significativo intervento di riqualificazione è stato realizzato con cura e attenzione, al fine di creare un ambiente più accogliente e invitante per i residenti e i visitatori.



"Siamo felici di aver potuto realizzare questi nuovi spazi e di poter offrire un contributo alla bellezza e alla vivibilità della nostra località" ha dichiarato il sindaco del Comune di Cellole Guido Di Leone “dopo la realizzazione del parco giochi, dell’area dog, area fitness, area picnic, pista ciclabile, riqualificazione del sito archeologico, l’installazione della casetta dell’acqua… ci stiamo impegnando attivamente per la valorizzazione di ogni punto, anche il più nascosto, di Baia Felice, che al pari della nostra Baia Domizia, oggi rappresenta il fiore all’occhiello del Litorale Domitio”.

Il Comune di Cellole è impegnato a continuare a lavorare per migliorare il territorio e offrire servizi di qualità ai cittadini.