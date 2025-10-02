Teverola: il comune istituisce la commissione pari opportunità Un passo concreto verso l’inclusione

Dopo mesi di confronto e lavoro, la proposta per l’adozione del regolamento della nuova Commissione per le Pari Opportunità è finalmente approdata in aula consiliare. Presentata il 26 febbraio 2025, la proposta è frutto di un’attenta osservazione del tessuto sociale e delle problematiche che ancora oggi minano il principio di uguaglianza tra i cittadini.

A farsi promotrice dell’iniziativa è stata la consigliera Francesca Simonelli, da tempo impegnata sul fronte dei diritti civili e delle politiche sociali. È proprio grazie al suo lavoro costante e alla sua determinazione che il progetto è riuscito a prendere forma e a essere discusso e approvato ufficialmente in sede consiliare.

"La Commissione Pari Opportunità è uno strumento necessario per garantire uguaglianza e inclusione – ha dichiarato la consigliera Simonelli -. Abbiamo il dovere morale e politico di affrontare con serietà le disuguaglianze che ancora oggi esistono nella nostra comunità."

La nascita della Commissione rappresenta un segnale chiaro e deciso da parte dell’amministrazione comunale: affrontare in modo concreto le discriminazioni legate a genere, etnia, religione, disabilità e orientamento sessuale, promuovendo una società più equa e rispettosa.

Tra gli obiettivi principali c’è la rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva parità tra uomo e donna e, più in generale, tra tutti i cittadini. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla lotta contro la violenza di genere e sulle donne, attraverso campagne di informazione, strumenti di tutela e sostegno alle vittime.

“Vogliamo che nessuna vittima si senta sola – ha aggiunto Simonelli –. È nostro compito far conoscere diritti, strumenti e reti di supporto a chi si trova in situazioni di violenza, affinché possa trovare la forza di uscirne.”

Il regolamento, composto da nove articoli, definisce con precisione le finalità, le modalità operative e i compiti della Commissione. Particolare rilievo è stato attribuito all’articolo 4, che riguarda la composizione dell’organismo: oltre ai rappresentanti politici della maggioranza e della minoranza e ai membri tecnici, saranno presenti quattro componenti della società civile.

“Abbiamo fortemente voluto il coinvolgimento diretto della cittadinanza – ha sottolineato la consigliera – perché solo attraverso una politica realmente partecipata si può costruire una comunità inclusiva e coesa.”

La Commissione sarà anche luogo di dialogo tra maggioranza e opposizione, dove le divergenze politiche lasciano spazio alla collaborazione per il bene comune. L’obiettivo condiviso è migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Teverola una città all’avanguardia sui temi dei diritti e delle pari opportunità.

“Oggi seminiamo un seme - conclude Francesca Simonelli - che potrà crescere e dare i suoi frutti solo con l’impegno concreto di tutti: istituzioni, forze politiche e cittadini. Non possiamo più rimandare l’urgenza di costruire una società fondata sulla dignità e sul rispetto reciproco.”

Con questa iniziativa, Teverola si unisce ai comuni italiani che stanno investendo in strumenti concreti per l’inclusione, dimostrando che il cambiamento parte anche dalle amministrazioni locali – e spesso da chi, come la consigliera Simonelli, ha il coraggio e la volontà di dare il primo passo.