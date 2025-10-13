Cesa: Guida e Bencivenga definiscono i punti per patto fine consiliatura

Nella sede del circolo del partito democratico di Cesa, si è tenuto un incontro tra una delegazione del coordinamento di nuova primavera cesana, una delegazione del movimento 5 stelle e il sindaco Enzo Guida.
Tema dell’incontro è stata la collaborazione, tra il consigliere comunale Raffaele Bencivenga e l’amministrazione.
La delegazione ha conferito mandato al sindaco Guida ed al consigliere Bencivenga di definire i punti per la elaborazione del patto di fine consiliatura.
"Le delegazioni hanno, anche, convenuto sulla necessità di tenere degli incontri periodici al fine di programmare, in maniera unitaria, la prossima campagna elettorale per le elezioni regionali istituendo, a tal fine, un coordinamento, avviare un percorso programmatico, di confronto, per la definizione della futura alleanza per le prossime elezioni comunali".