Casapulla: inaugurazione dell'asilo nido Pollon Un investimento per il futuro dei bambini e delle famiglie, realizzato grazie ai fondi del Pnrr

Si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 9.00 l'inaugurazione del nuovo asilo nido Pollon situato a via Giuseppe Baccaro.

Un investimento per il futuro dei bambini e delle famiglie, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. Un luogo sicuro, accogliente e stimolante: queste sono le parole chiavi che risiederanno all'interno della struttura. Il nuovo edificio rappresenta un investimento concreto per il futuro dei bambini e delle famiglie del territorio.

Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità, efficienza energetica e inclusione, l’asilo offre spazi ampi, luminosi e sicuri, pensati per favorire la crescita, la socializzazione e l’apprendimento dei più piccoli.

Al taglio del nastro ci saranno: sindaco Ferdinando Bosco, assessore alle politiche sociali Maria Sorbo, assessore alla pubblica istruzione Santina Santorelli, responsabile settore politiche sociali-pubblica istruzione Carmen Preziosi, responsabile settore lavori pubblici Arturo Bernardo.

Un segnale concreto di come il Pnrr possa tradursi in opere tangibili, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e costruire una comunità più forte, accogliente e solidale.