Vincenzo Santangelo, 19 anni senza Franco Lombardi: il ricordo

"Un uomo che ha speso tutta la vita per il bene di Maddaloni"

19 anni senza Franco Lombardi, il ricordo di Santangelo: "Ha speso tutta la vita per il bene di Maddaloni. Organizzeremo un grande evento per il ventennale della sua scomparsa"

Maddaloni.  

«Diciannove anni fa ci lasciava Franco Lombardi, sindaco indimenticato, consigliere regionale e chioccia attenta di tanti ex giovani come me che sono cresciuti seguendo le sue indicazioni e i suoi consigli.

Innamorato di Maddaloni ha dedicato quel poco tempo che la vita gli ha concesso alla nostra città, alla sua crescita, al suo benessere.

L’anno prossimo, per il ventennale della scomparsa è mia intenzione, con il sindaco De Filippo e l’intera amministrazione organizzare un grande evento per ricordare questo gigante della politica». A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.

