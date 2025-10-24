Weekend d'autunno al parco giochi padre Lepre: giochi, laboratori e divertimento Ogni bambino dovrà portare la propria zucca, che potrà poi decorare o intagliare durante le attività

Il parco giochi padre Lepre si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna del divertimento e della creatività per i più piccoli.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 15:30 alle 18:30 (con apertura anche la mattina di domenica dalle 10:00 alle 13:00), il parco diventerà un coloratissimo spazio di festa per celebrare l’autunno con attività ludiche e didattiche.

Il programma prevede giochi a tema, un angolo photo booth, l’incontro con il contadino e diversi laboratori: intaglio della zucca, giardinaggio e pittura. Non mancheranno momenti di animazione, giochi di gruppo, balli e intrattenimento per tutta la famiglia.

Come indicato dagli organizzatori, ogni bambino dovrà portare la propria zucca, che potrà poi decorare o intagliare durante le attività.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 0818154327.

“Il Parco Padre Lepre torna a essere protagonista della vita sociale del nostro paese, con un evento che coniuga tradizione, creatività e condivisione. È bello vedere la nostra comunità riunirsi per offrire ai bambini giornate di gioco e scoperta all’aria aperta – afferma il Vicesindaco Giusy Guarino, sottolineando il valore educativo dell’appuntamento.

“Questa manifestazione nasce con l’intento di promuovere il contatto con la natura e la manualità. I laboratori dedicati alle zucche, al giardinaggio e alla pittura sono pensati per stimolare la fantasia dei più piccoli e rafforzare il legame tra famiglie e territorio.”

Infine, il Consigliere delegato agli eventi, Nicola Autiero, ha aggiunto:

“Il nostro obiettivo è rendere Cesa un punto di riferimento per eventi dedicati a bambini e famiglie. Grazie all’impegno degli uffici e alla collaborazione di tanti volontari, siamo riusciti a costruire un programma divertente, educativo e accessibile a tutti”.