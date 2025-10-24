Ciclismo: Sessa Aurunca celebra il campione Carmine Saponetti Unico ciclista campano a vincere tappe al giro d’Italia

Appuntamento domani, sabato 25 ottobre, alle ore 10.30 per il momento di inaugurazione e di intitolazione. Il sabato dedicato al campione aurunco Carmine Saponetti (Sessa Aurunca, 1913 - Roma, 1990) continuerà alle ore 11 con la presentazione del libro “Il Giro racconta” di Gian Paolo Porreca che ha avuto il merito di illuminare le imprese del ciclista di Vigne di Sessa Aurunca, dedicandogli alcune pagine che hanno riportato all’attenzione i suoi grandi risultati e convinto il sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio a intitolare a lui il Belvedere in località Vigne-Zelloni.

Alla presentazione del volume, in programma all’Agriturismo La Molara, interverranno, insieme al sindaco di Sessa Aurunca, all’autore del libro Gian Paolo Porreca e al giornalista ed editore di LeVarie Marco Lobasso, il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, il giornalista Antonello Velardi, il presidente della Federciclismo campana Umberto Perna, gli ex ciclisti professionisti campani Raffaele Illiano e Christian Auriemma. Ospiti d’onore saranno i figli di Carmine Saponetti, Carlo e Pasqualina.

Carmine Saponetti è stato l’unico ciclista della Campania a vincere tappe al Giro d’Italia, dal 1909 ad oggi. Ne ha vinte due, tutte nell’edizione della Corsa Rosa del 1939.

Uno dei più grandi campioni dello sport nato e vissuto a Sessa Aurunca. Durante la presentazione del libro “Il Giro racconta” saranno letti alcuni brani del racconto di Gian Paolo Porreca dedicato a Carmine Saponetti.