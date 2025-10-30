Operatori ecologici senza stipendio, Simonelli: "Ferita morale e politica" L'appello del M5S alle istituzioni regionali

Non hanno ancora ricevuto lo stipendio di settembre gli operatori ecologici di Castel Volturno, nonostante, come segnalato anche dalla UILTrasporti, il Comune abbia già provveduto ai pagamenti verso le aziende appaltatrici del servizio di igiene urbana.



Sulla vicenda interviene Aldo Simonelli, Movimento 5 Stelle, che definisce la situazione «una ferita morale e politica per l’intero territorio».



«Parliamo di persone che ogni giorno garantiscono un servizio pubblico essenziale, spesso in condizioni difficili, e che oggi si trovano senza la certezza di un salario che spetta loro di diritto - dichiara Simonelli -. Troppo spesso gli appalti pubblici diventano catene di subappalti e rimpalli di responsabilità, mentre chi lavora resta l’ultimo anello, quello che paga il prezzo più alto”.



Per Simonelli, «il mancato pagamento degli stipendi è il segno di un sistema che continua a difendere gli interessi dei più forti e dimentica chi regge sulle proprie spalle i servizi essenziali delle nostre comunità».



Da qui l’appello a un maggiore intervento delle istituzioni regionali: «Serve una Regione capace di vigilare, intervenire e far rispettare le regole. Non bastano le parole: servono controlli reali e la volontà di porre fine a un sistema che premia le imprese inadempienti e abbandona i lavoratori».



E conclude: «La legalità non è un concetto astratto, ma la condizione concreta in cui ogni cittadino può vivere e lavorare con dignità. Finché questo non accadrà, continueremo ad avere territori dove chi lavora resta invisibile e chi sbaglia viene premiato».