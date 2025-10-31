Cesa: navetta gratuita per il cimitero nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, il comune di Cesa ha predisposto un servizio di navetta gratuito per raggiungere il cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2025.
Il servizio sarà attivo dalle 8:00 alle 13:00 nella fascia mattutina e dalle 15:00 alle 18:00 nel pomeriggio, per consentire a tutti i cittadini di recarsi al cimitero in modo comodo e sicuro, evitando disagi legati al traffico e alla carenza di parcheggi.
La navetta partirà da Piazza De Michele e seguirà il seguente percorso: Via Marini – Via Atellana – Via Berlinguer – Via 1° Maggio – Via Bagno – Via Campostrino – Via Atellana – Cimitero. Il tragitto di ritorno seguirà le stesse fermate, con capolinea nuovamente in Piazza De Michele.
“Come ogni anno - ricorda l’assessore al cimitero Francesco Maria Turco - vogliamo essere vicini ai nostri concittadini in un momento di raccoglimento e memoria. Il servizio di navetta gratuita rappresenta un gesto di attenzione verso le persone anziane e le famiglie che desiderano recarsi al cimitero senza difficoltà logistiche. È un modo per rendere più accessibile un luogo tanto importante per la nostra comunità”.
"Abbiamo organizzato il servizio in modo da garantire orari ampi e un percorso che tocchi le principali vie del paese. Invitiamo i cittadini a utilizzare la navetta, così da agevolare la viabilità e contribuire a una gestione ordinata delle giornate commemorative".