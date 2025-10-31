Cesa: navetta gratuita per il cimitero nei giorni 1 e 2 novembre Il comune facilita gli spostamenti per la commemorazione dei defunti

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, il comune di Cesa ha predisposto un servizio di navetta gratuito per raggiungere il cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2025.

Il servizio sarà attivo dalle 8:00 alle 13:00 nella fascia mattutina e dalle 15:00 alle 18:00 nel pomeriggio, per consentire a tutti i cittadini di recarsi al cimitero in modo comodo e sicuro, evitando disagi legati al traffico e alla carenza di parcheggi.

La navetta partirà da Piazza De Michele e seguirà il seguente percorso: Via Marini – Via Atellana – Via Berlinguer – Via 1° Maggio – Via Bagno – Via Campostrino – Via Atellana – Cimitero. Il tragitto di ritorno seguirà le stesse fermate, con capolinea nuovamente in Piazza De Michele.

“Come ogni anno - ricorda l’assessore al cimitero Francesco Maria Turco - vogliamo essere vicini ai nostri concittadini in un momento di raccoglimento e memoria. Il servizio di navetta gratuita rappresenta un gesto di attenzione verso le persone anziane e le famiglie che desiderano recarsi al cimitero senza difficoltà logistiche. È un modo per rendere più accessibile un luogo tanto importante per la nostra comunità”.

"Abbiamo organizzato il servizio in modo da garantire orari ampi e un percorso che tocchi le principali vie del paese. Invitiamo i cittadini a utilizzare la navetta, così da agevolare la viabilità e contribuire a una gestione ordinata delle giornate commemorative".