"Riscoprire il patrimonio culturale italiano in momenti simbolici della Nazione" Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e anfiteatro Campano: porte aperte

In occasione della prima domenica del mese, del giorno dell’Unità Nazionale e della giornata delle forze Armate, domenica 2 e martedì 4 novembre 2025 al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere l’ingresso sarà gratuito.

Le giornate gratuite sono un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio culturale italiano in momenti simbolici per la nazione. Due date ricche di significato per la memoria collettiva che celebrano momenti fondanti nella storia del nostro Paese.

Domenica 2 novembre, alle ore 17.00 e alle ore 18.00, e martedì 4 novembre, alle ore 11.00, alle ore 17.00, alle ore 18.30 e alle ore 19.30 i visitatori saranno guidati alla scoperta dei corredi e delle tombe della necropoli orientale in proprietà Piccirillo. Nel giorno dell’Unità Nazionale l'orario del Museo sarà prolungato fino alle 23 con ultimo ingresso alle 22.30. Le visite guidate gratuite alla mostra “Storie sepolte. L’Appia racconta” accenderanno i riflettori sul senso di appartenenza collettivo, sul legame con la storia come strumento per capire il presente e costruire il futuro.

“Aprire gratuitamente i musei in questa giornata di valore civile è un invito del Ministero della Cultura a tutti gli Italiani a celebrare l’identità nazionale attraverso la bellezza e la storia.

Con questa iniziativa si intende incoraggiare un pubblico più ampio a scoprire le proprie radici culturali, valorizzando il patrimonio artistico e archeologico come bene comune”, dichiara Antonella Tomeo, direttore del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e dell’Anfiteatro Campano.

Programma

Domenica 2 novembre 2025: Storie sepolte. L’Appia racconta, ore 17:00 e ore 18:00

Visite guidate gratuite alla mostra sui corredi e sulle tombe della necropoli orientale in proprietà Piccirillo

Martedì 4 novembre 2025: Storie sepolte. L’Appia racconta, ore 11:00, ore 17:00, ore 18.30 e ore 19.30

Visite guidate gratuite alla mostra sui corredi e sulle tombe della necropoli orientale in proprietà Piccirillo.