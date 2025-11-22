Dopo 50 anni ecco i lavori alla condotta idrica: accade a Cellole nel casertano Un momento storico per la comunità di Casamare e l'intero comune

È un giorno di grande gioia e orgoglio per la comunità di Casamare e per l'intero Comune di Cellole. Dopo oltre 50 anni di attesa, sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione della condotta idrica a Casamare. Q

uesto intervento rappresenta un importante traguardo per la città e un esempio di come l'impegno e la determinazione possano portare a risultati concreti.



"Quando promisi di concludere quest'opera prima della fine del mandato, sapevo che sarebbe stato un obiettivo difficile da raggiungere", ha dichiarato il Sindaco del Comune di Cellole.

"Ma grazie all'impegno costante della mia squadra, in particolare dell'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Iovino, e dell’Ufficio Tecnico, oggi possiamo dire che quell'impegno è realtà.

Questa è un'opera che resterà nella storia amministrativa della città di Cellole e che garantirà dignità, servizio ed erogazione idrica ai cittadini di Casamare. Tra poche settimane la condotta sarà consegnata agli abitanti del posto" ha aggiunto "Con orgoglio, con emozione e con profonda gratitudine, posso dirlo: Anche questa è fatta. E si va avanti.

Il comune di Cellole è orgoglioso di questo importante risultato e continua a lavorare per il bene dei suoi cittadini e per lo sviluppo della città".