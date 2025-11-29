Cesa: cittadinanza onoraria al presidente Unicef Nicola Graziano

Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano per il suo impegno a tutela dei minorenni e nella promozione dei diritti dell’infanzia; il conferimento è avvenuto nel corso della "Marcia dei diritti, se vogliamo la pace cominciamo dai bambini", l’evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni della giornata mondiale dell'infanzia.
Oltre al presidente Unicef, è stata conferita la cittadinanza onoraria ad alcuni minorenni stranieri nati in Italia, un gesto simbolico di inclusione.
Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato come: "Il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Unicef Nicola Graziano e ai bambini nati da famiglie straniere rappresenta un messaggio chiaro: Cesa è una comunità aperta, che accoglie e valorizza ogni persona".
"Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per avermi conferito la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che assume un significato ancora più importante perché è condiviso con tanti bambini e bambine qui presenti e perché viene conferito nella settimana in cui celebriamo l’anniversario dell’approvazione da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo”, ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano.
All’evento, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini, sono intervenuti, tra gli altri: Emilia Narciso, Presidente Unicef Campania, Lina Panniti, Presidente Unicef Caserta e Carolina Levita, referente Unicef locale.
Tra le autorità cittadine presenti: il vicesindaco con delega all’Infanzia Giusy Guarino e l’assessora alle pari opportunità Francesca D’Agostino.