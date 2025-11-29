Cesa: cittadinanza onoraria al presidente Unicef Nicola Graziano La cerimonia nell’ambito delle celebrazioni della giornata mondiale dell’Infanzia

Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano per il suo impegno a tutela dei minorenni e nella promozione dei diritti dell’infanzia; il conferimento è avvenuto nel corso della "Marcia dei diritti, se vogliamo la pace cominciamo dai bambini", l’evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni della giornata mondiale dell'infanzia.

Oltre al presidente Unicef, è stata conferita la cittadinanza onoraria ad alcuni minorenni stranieri nati in Italia, un gesto simbolico di inclusione.

Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato come: "Il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Unicef Nicola Graziano e ai bambini nati da famiglie straniere rappresenta un messaggio chiaro: Cesa è una comunità aperta, che accoglie e valorizza ogni persona".

"Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per avermi conferito la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che assume un significato ancora più importante perché è condiviso con tanti bambini e bambine qui presenti e perché viene conferito nella settimana in cui celebriamo l’anniversario dell’approvazione da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo”, ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano.

All’evento, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini, sono intervenuti, tra gli altri: Emilia Narciso, Presidente Unicef Campania, Lina Panniti, Presidente Unicef Caserta e Carolina Levita, referente Unicef locale.

Tra le autorità cittadine presenti: il vicesindaco con delega all’Infanzia Giusy Guarino e l’assessora alle pari opportunità Francesca D’Agostino.