Comunicazione ambientale: finanziamento importante per il comune di Cesa Partecipazione civica e tutela del territorio

Il comune di Cesa è stato ufficialmente ammesso al co-finanziamento Anci-Conai 2025, ottenendo un contributo di 20.000 euro destinato a sostenere e rafforzare il progetto comunale di comunicazione ambientale.

L’intervento rientra in un più ampio percorso avviato dall’amministrazione per migliorare informazione, partecipazione civica e tutela del territorio.

Il progetto prevede campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, materiali informativi, attività educative e iniziative pubbliche mirate a promuovere comportamenti virtuosi in tema di raccolta differenziata, sostenibilità e protezione dell’ambiente.

Il sindaco Enzo Guida commenta con soddisfazione il risultato ottenuto:

“Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo portando avanti. Investire nella comunicazione ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità. Informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini è fondamentale per migliorare i servizi e proteggere il territorio”.

L’assessore all'ambiente Alfonso Marrandino sottolinea il valore operativo del contributo:

"Grazie a queste risorse potremo realizzare strumenti più efficaci per accompagnare i cittadini in un percorso di consapevolezza ecologica. Puntiamo su una comunicazione moderna, accessibile e capillare, capace di favorire comportamenti sostenibili quotidiani".