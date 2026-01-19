Villa Literno: nuove soluzioni di impresa tra welfare e carità Confraternita di Santa Marta: l’arte dell’ospitalità

Oggi lunedì 19 gennaio alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo “G. Parente” di Aversa, si terrà il

secondo workshop dal titolo “Nuove soluzioni di impresa tra welfare e carità”.

Nel corso di questo incontro, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere la storia e la mission della Confraternita di Santa Marta Maggiore, cimentandosi attivamente in un laboratorio di progettazione sociale.

Prosegue così il percorso “Il Lavoro e le Confraternite”, progetto di riscoperta dell’identità sociale, economica e politica delle confraternite, promosso dall’Ufficio diocesano Confraternite, in collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro e l’associazione AversaTurismo. Durante il workshop, gli studenti saranno accompagnati da Angelo Cirillo del Progetto Policoro e da Benito Andreozzi del Circolo ACLI Liternum APS. È inoltre prevista la testimonianza di Gabriele Fabrizio del collettivo Fahrenheit.