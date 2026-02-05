Cellole: La casa della cultura apre le porte alla comunità Il comune annuncia un'importante novità per la comunità

Il comune di Cellole annuncia un’importante novità per la comunità. La casa della cultura aprirà tra poche settimane e sarà un luogo di incontro e di crescita culturale per tutti.

Al primo piano, uno spazio fondamentale sarà dedicato ai giovani, alla creatività e alla crescita culturale del territorio.

Al piano terra, la sala conferenze sarà rinnovata e tornerà a essere un luogo di dialogo e cultura.

“Ma la notizia più importante è che il piano terra della Casa della Cultura diventerà il nostro Museo Civico!” - afferma il sindaco di Cellole Dott. Guido Di Leone - “Un'iniziativa ambiziosa che stiamo portando avanti con il sostegno della Soprintendenza e della Provincia di Caserta.

Metteremo insieme i reperti archeologici del nostro territorio, chiederemo il rientro dei beni ritrovati e custoditi negli archivi e creeremo nuovi spazi per accogliere nuove opere" continua il Sindaco di Cellole “Già dalla prossima settimana, la Casa della Cultura ospiterà la mostra d'arte “ContemporaneaMente”, con la partecipazione di artisti internazionali. Scultori, pittori e creativi lasceranno in esposizione le loro opere e la cultura tornerà ad essere casa.

Il comune di Cellole invita tutti a partecipare a questo importante evento e a scoprire la bellezza della cultura e dell'arte.