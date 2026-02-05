Caserta: allo stadio con materiale pirotecnico, denunciato Il fermo nel corso della finale di Coppa Italia di Eccellenza Regionale

È entrato allo stadio con materiale pirotecnico, tra cui torce flash e torce a mano, la cui introduzione è vietata dalla legge, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato e denunciato. È accaduto ieri a Caserta, allo stadio Pinto, nel corso della finale di calcio "Coppa Italia Eccellenza Regionale", tra la Puteolana e la Pomigliano d'Arco. Sono stati i poliziotti della Digos a controllare il tifoso nel settore distinti. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo, i poliziotti lo hanno perquisito trovandogli addosso i fuochi. Il tifoso è stato denunciato e nei suoi confronti è stata avviata dalla Questura di Caserta l'istruttoria per l'emissione del Daspo, provvedimento che vieta l'accesso a tutte le manifestazioni sportive. I poliziotti sono inoltre al lavoro anche per identificare i tifosi che hanno acceso numerosi fumogeni durante la partita, anche nei loro confronti scatterà il Daspo.