Cesa: nasce la coalizione per Enzo Guida sindaco Via libera alla candidatura a sindaco del primo cittadino uscente

Nella sala “Siani”, si sono riunite tutte le forze politiche ed i gruppi a sostegno di Enzo Guida Sindaco.

Le delegazioni del Partito Democratico, Partito Socialista, Futuro Cesano, Liberi e democratici per Cesa, Movimento Cinque Stelle, Casa riformista, Moderati per Cesa, Noi ci siamo per Cesa, con l’aggiunta di AVS hanno dato il via libera alla candidatura a sindaco del primo cittadino uscente.

Il tavolo della coalizione ha stabilito anche le prossime tappe, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Si partirà con il cantiere delle idee: tavoli tematici per stilare il programma tra continuità ed innovazione.

Sono anche questi principi, assieme alla competenza, da utilizzare nel stilare la lista dei candidati.

Settimana prossima ci sarà un nuovo incontro per iniziare a definire gli aspetti importanti, a mettere in campo quella che è la squadra che si appresta a governare per i prossimi cinque anni e a continuare a coltivare solocosebelle.