Cellole: nuovi mezzi comunali per la Ssuadra operativa dell'area manutenzione Un passo avanti importante per la città

Il comune di Cellole è lieto di annunciare l'acquisto di nuovi mezzi comunali per la squadra operativa dell'area manutenzione, un importante investimento per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.



Un furgoncino, un merletto e uno scavatore sono i nuovi mezzi che entrano a far parte del patrimonio dell'Ente e vengono messi a disposizione della squadra di manutenzione per svolgere interventi in modo diretto, efficiente e senza ulteriori spese.



"Il parco macchine della manutenzione è oggi completamente rinnovato: moderno, potenziato e con una dotazione di mezzi superiore a qualsiasi precedente" - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone -

"Questa è un'altra iniziativa concreta che lasciamo alla città, a servizio del territorio e dei cittadini, per garantire una migliore qualità della vita e un ambiente più sicuro".



Il Comune di Cellole è impegnato a garantire la massima efficienza nella gestione dei servizi pubblici e l'acquisto di questi nuovi mezzi è un ulteriore passo in questa direzione.