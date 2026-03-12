Casapulla: regolamento per la gestione digitale delle sedute consiliari Approvata la modifica in consiglio comunale

Durante la seduta del consiglio comunale del 3 marzo 2026 è stata approvata la modifica e l’integrazione del regolamento per la disciplina delle sedute in modalità sincrona (videoconferenza o mista) e per l’utilizzo del sistema di automazione delle sedute consiliari.



La revisione normativa aggiorna le procedure tecniche legate al sistema di microfonia e digitalizzazione, prevedendo che, in caso di malfunzionamento, si possa tornare alle modalità tradizionali di voto per alzata di mano, garantendo così la validità e la regolarità delle sedute.



Il provvedimento è stato portato inizialmente in commissione Statuto e Regolamento e successivamente approvato in consiglio comunale con voto unanime. L’aggiornamento regolamentare consente di operare con maggiore serenità e sicurezza, assicurando continuità e correttezza nelle attività consiliari anche in modalità digitale.



L’intera giunta comunale ha sottolineato l’importanza di questo passo verso una maggiore digitalizzazione e trasparenza dell’ente, garantendo strumenti efficaci per affrontare eventuali criticità tecniche legate proprio ai processi di digitalizzazione.