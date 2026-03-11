Variante al piano urbanistico comunale: la giunta approva le linee guida Ecco gli obiettivi principali dell'amministrazione comunale

La giunta comunale ha approvato la delibera con cui vengono definite le linee guida e gli indirizzi strategici per l’avvio della procedura di variante al piano urbanistico comunale (Puc), lo strumento fondamentale di pianificazione e governo del territorio.

L’atto rappresenta un ulteriore passo per il percorso di aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale, finalizzato ad adeguare il Puc alle nuove esigenze di sviluppo del territorio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, equilibrio urbanistico e valorizzazione delle risorse locali.

Tra gli obiettivi principali individuati dall’amministrazione vi è il rafforzamento della struttura economica e produttiva del territorio attraverso una revisione delle destinazioni urbanistiche e una possibile razionalizzazione e, ove compatibile, ampliamento delle aree destinate ad attività commerciali, artigianali e industriali. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di investimento, sostenere il tessuto imprenditoriale locale e rendere il territorio più attrattivo per nuove attività produttive.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. La variante urbanistica dovrà infatti promuovere soluzioni progettuali orientate alla resilienza del territorio, alla riduzione del consumo di suolo e al miglioramento complessivo della qualità urbana.

Le linee guida approvate dall’Amministrazione comunale individuano alcuni principi fondamentali che dovranno orientare la redazione della variante urbanistica:

• Contenimento del consumo di suolo e valorizzazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente.

• Integrazione di infrastrutture verdi e blu, quali parchi urbani, corridoi ecologici e sistemi naturali capaci di migliorare il microclima e la qualità ambientale;

•Promozione di soluzioni progettuali orientate alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la gestione sostenibile delle acque meteoriche e la riduzione delle isole di calore in ambito urbano.

•Miglioramento della dotazione di servizi, spazi pubblici e infrastrutture per la mobilità sostenibile.

•Adeguamento delle reti tecnologiche, idriche e fognarie alle esigenze presenti e future del territorio.

•Promozione di politiche urbanistiche orientate all’inclusione sociale, alla qualità della vita e al benessere della comunità.

•Tutela delle risorse ambientali, della biodiversità e del paesaggio, garantendo un uso responsabile e sostenibile del territorio.

Il percorso di formazione della variante al puc sarà inoltre caratterizzato da momenti di partecipazione e confronto con la cittadinanza e con i soggetti portatori di interesse, al fine di favorire la condivisione delle scelte pianificatorie e raccogliere contributi utili alla definizione del nuovo assetto urbanistico.

“Con questo atto - dichiarano il sindaco Enzo Guida ed il delegato all’Urbanistica Domenico Mangiacapra - continua il percorso relativo alla variante al puc capace di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Vogliamo creare le condizioni affinché il nostro territorio possa attrarre investimenti, sostenere le imprese e generare nuove opportunità di lavoro, senza perdere di vista la tutela del paesaggio e delle risorse naturali".

Nei prossimi mesi saranno avviate le attività tecniche per la redazione degli elaborati preliminari della variante, che saranno successivamente sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, osservazione pubblica e approvazione previste dalla normativa vigente.