Casertana, Coppitelli ritrova l'abbondanza: col Monopoli solo un'assenza I falchetti puntano a migliorare la propria posizione in classifica in vista dei play off

La Casertana si avvicina alla sfida di domenica con una situazione quasi completa dal punto di vista dell’organico. L’unico indisponibile resta Rocchi, anche se il difensore centrale dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nei prossimi giorni. L’unico assente certo sarà invece Kallon, fermato dal giudice sportivo. I rossoblù torneranno in campo domenica alle 17.30, tra le mura amiche, contro il Monopoli, attualmente settimo in classifica e distante tre punti dalla Casertana. La gara rappresenta una buona opportunità per allungare sui pugliesi e iniziare a creare un margine più consistente sulle squadre che, al momento, disputerebbero in trasferta il primo turno dei playoff. Anche il Monopoli dovrà fare i conti con un’assenza: Ronco sarà squalificato. Per l’allenatore Michele Coppitelli, invece, le opzioni non mancano in nessun reparto. Il tecnico spera di poter contare su una rosa così ampia e competitiva anche nelle ultime settimane della stagione.