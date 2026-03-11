La Casertana si avvicina alla sfida di domenica con una situazione quasi completa dal punto di vista dell’organico. L’unico indisponibile resta Rocchi, anche se il difensore centrale dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nei prossimi giorni. L’unico assente certo sarà invece Kallon, fermato dal giudice sportivo. I rossoblù torneranno in campo domenica alle 17.30, tra le mura amiche, contro il Monopoli, attualmente settimo in classifica e distante tre punti dalla Casertana. La gara rappresenta una buona opportunità per allungare sui pugliesi e iniziare a creare un margine più consistente sulle squadre che, al momento, disputerebbero in trasferta il primo turno dei playoff. Anche il Monopoli dovrà fare i conti con un’assenza: Ronco sarà squalificato. Per l’allenatore Michele Coppitelli, invece, le opzioni non mancano in nessun reparto. Il tecnico spera di poter contare su una rosa così ampia e competitiva anche nelle ultime settimane della stagione.
Casertana, Coppitelli ritrova l'abbondanza: col Monopoli solo un'assenza
I falchetti puntano a migliorare la propria posizione in classifica in vista dei play off
Caserta.