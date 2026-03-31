Don Bruno Bignami ad Aversa: "Dare un'anima alla politica" Bene comune, impegno civile e partecipazione con il direttore nazionale della pastorale sociale

In una chiesa dello Spirito Santo, auditorium “Bianca D’Aponte”, gremita di persone, il direttore nazionale della "Pastorale sociale", don Bruno Bignami, ha presentato il suo libro “Dare un’anima alla politica”.

Edito da San Paolo e con prefazione del presidente della conferenza episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, il volume ha offerto alla città di Aversa l’occasione per tornare a riflettere su bene comune, impegno civile e partecipazione.

Al centro dell’incontro, coordinato dalla consigliera comunale Federica Turco e dagli Adc del progetto Policoro Angelo Cirillo e Gabriel Solnita, il tema della politica come la più alta forma di carità, secondo l’insegnamento di Papa Montini.

Una conversazione partecipata che ha visto, tra gli altri, la presenza del sindaco Franco Matacena, promotore dell’iniziativa, del vescovo Angelo Spinillo, che ha accolto nuovamente il direttore Cei nella diocesi normanna, e del procuratore della Repubblica Domenico Airoma, che ha portato i saluti dei magistrati in servizio presso il tribunale di Napoli nord.

Numerosi anche gli interventi dei cittadini presenti che hanno animato il dialogo con don Bruno Bignami sul tema del rapporto tra politica e partecipazione.