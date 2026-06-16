Diocesi di Aversa: "Coltivare diritti in terra di lavoro" Tavolo di confronto su mobilità umane e sfruttamento

Mettere al centro il legame profondo tra la mobilità delle persone in cerca di lavoro e le politiche di gestione del territorio, per superare la precarietà e costruire tutele giuridiche reali. È questo l'obiettivo del convegno "Coltivare Diritti in Terra di Lavoro.

Tavolo di confronto sulle dinamiche delle mobilità umane e le traiettorie dello sfruttamento", che si terrà martedì 23 giugno 2026, alle ore 18:00, ad Aversa presso l’Auditorium "Maria Cristina di Savoia" della Fondazione Sagliano (Via Roma, 304).

L’evento è promosso dalla diocesi di Aversa attraverso la sinergia tra l'ufficio migrantes e l’area Immigrazione della caritas diocesana, e si inserisce nel più ampio cartellone di iniziative della festa dei popoli Aversa.

Il focus del confronto ruoterà attorno alla necessità di favorire un reale radicamento territoriale dei lavoratori, sia migranti che autoctoni. Nei sistemi politici dell’accoglienza, infatti, l'integrazione stabile rappresenta l'unica base solida per costruire tutele legali. Senza questo radicamento, troppe persone continuano a fluttuare in una zona grigia, in bilico tra il dentro e il fuori del quadro normativo e sociale. L'analisi non si fermerà al solo settore agricolo, ma abbraccerà tutte le condizioni che spingono alla mobilità come via d'inserimento lavorativo, coinvolgendo i diversi comparti produttivi dal primario al terziario, dall'agricoltura fino al mondo della scuola.

I lavori si apriranno con i saluti di don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas Diocesana di Aversa, seguiti dall'introduzione di don Giuseppe Esposito, Direttore dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi, che inquadrerà la discussione nella cornice dell'incontro e della fraternità tra i popoli.

Il tavolo tecnico vedrà un parterre di relatori di rilievo nazionale e locale. Tra gli interventi attesi spicca quello di Yvan Sagnet, Fondatore e Presidente dell'Associazione NoCap, figura simbolo della lotta al caporalato in Italia. Accanto a lui, la voce del mondo produttivo virtuoso sarà rappresentata da Michele Montella, Direttore Commerciale di Montella BIO, a testimonianza di come l'imprenditoria possa coniugare sostenibilità e rispetto dei diritti.

Il quadro normativo e le risposte del Terzo Settore saranno sviscerati dall'avvocato Giovanfrancesco Esposito, in rappresentanza della Delegazione Caritas Campania, e da Roger Sylvestre Adjicoudé, Responsabile dell'Area Immigrazione della Caritas Diocesana di Aversa, che porterà l'esperienza quotidiana di accoglienza e orientamento legale vissuta sul campo.

Il dibattito, moderato dal Prof. Ciro Pizzo, docente di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, sarà infine concluso dall'autorevole riflessione di S.E. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa.

Martedì 23 Giugno 2026, ore 18:00

Fondazione Sagliano, Auditorium "Maria Cristina di Savoia"

Via Roma 304, Aversa

Coltivare Diritti in Terra di Lavoro

Tavolo di confronto sulle dinamiche delle mobilità umane e le traiettorie dello sfruttamento

Saluti

don Carmine Schiavone

Direttore della Caritas Diocesana di Aversa

Introduce

don Giuseppe Esposito

Direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi di Aversa

Intervengono

Yvan Sagnet

Fondatore e Presidente dell'Associazione NoCap

Michele Montella

Direttore Commerciale Montella BIO

Avv. Giovanfrancesco Esposito

Delegazione Caritas Campania

Roger Sylvestre Adjicoudé

Responsabile Area Immigrazione della Caritas Diocesana di Aversa

Conclude

S.E. Mons. Angelo Spinillo

Vescovo di Aversa

Modera

Ciro Pizzo

Professore di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.