Digitalizzazione e vicinanza ai cittadini: arriva il saldo tari Un ulteriore e decisivo passo in avanti nel percorso di digitalizzazione

Il Comune di Cesa compie un ulteriore e decisivo passo in avanti nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi ai cittadini. L’Ufficio Tributi ha infatti completato l'implementazione di nuovi canali digitali e automatizzati per l'emissione e la riscossione dei prossimi avvisi di pagamento relativi al saldo Tari.

Un’operazione complessa che punta a semplificare la vita dei contribuenti, ridurre la burocrazia e garantire la massima trasparenza ed efficienza nella gestione dei tributi locali.

Le principali novità introdotte riguardano tre direttrici fondamentali.

Addio al vecchio F24, arriva l’avviso PagoPA: L’emissione degli avvisi è stata completamente standardizzata e integrata nel sistema PagoPA. Il vecchio modello F24 cartaceo viene sostituito dall'avviso PagoPA, completo di QR Code e codice IUV (Identificativo Unico di Pagamento). I cittadini potranno saldare il tributo in modo immediato tramite home banking (CBILL), uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancari o direttamente online da smartphone. L’acquisizione automatica dei flussi finanziari permetterà di associare ogni pagamento alla posizione del contribuente in tempo reale, azzerando i margini di errore legati alla rendicontazione manuale.

Arrivano le notifiche e i pagamenti rapidi tramite App IO:

È ufficialmente attivo il servizio TARI sulla piattaforma nazionale App IO. Gli utenti che hanno scaricato l'applicazione sul proprio smartphone riceveranno una notifica push non appena l'avviso di pagamento a saldo sarà emesso. Sarà così possibile visualizzare scadenze e importi e procedere al pagamento con un semplice "tocco" direttamente dal telefono, senza la necessità di digitare codici o stampare fogli.

Bonus Sociale Rifiuti (TARI): sarà tutto automatico senza burocrazia.

In ottemperanza alla regolamentazione nazionale ARERA (Delibera 355/2025/R/rif), l’Ufficio Tributi ha completato il lavoro di back-office sui flussi di dati relativi alle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) messi a disposizione dal sistema SGAte di ANCI. Questo permetterà di applicare lo sconto previsto per il disagio economico direttamente all'interno del bollettino a Saldo TARI per tutti gli aventi diritto. Nessun cittadino dovrà presentare istanze cartacee al Comune: l’agevolazione sarà calcolata e riconosciuta in automatico.

In vista dell'imminente spedizione del Saldo Tari, l’amministrazione comunale seguirà un piano operativo mirato a non lasciare indietro nessuno.

Infatti, vi sarà l’emissione massiva dei ruoli, con la generazione dei codici PagoPA, applicando direttamente le riduzioni del Bonus Sociale.

I dati saranno caricati sulla piattaforma App IO per raggiungere istantaneamente i cittadini digitalizzati.

Inoltre, vi sarà la spedizione della copia cartacea, per garantire la massima copertura e tutelare le fasce di popolazione meno avvezze agli strumenti digitali, verrà comunque recapitata a casa la tradizionale busta cartacea, contenente il nuovo bollettino PagoPA (utilizzabile anche fisicamente presso le poste o in tabaccheria).

Con questo intervento, il Comune di Cesa conferma il proprio impegno verso una pubblica amministrazione sempre più smart, trasparente e a misura di cittadino.