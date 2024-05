Landini: "Meloni - De Luca? Bassa qualità, si parli di lavoratori e stipendi" Il leader Cgil: "I temi per chi ha responsabilità devono essere altri"

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un evento a Caserta, ha commentato anche quanto accaduto a Caivano dal presidente della Regione Campania , Vincenza De Luca, e la premier Giorgia Meloni. "Io penso che ci sia un problema della qualità della discussione. Quel giorno ero a Brescia con il presidente della Repubblica per ricordare quello che avvenne 50 anni fa in quella piazza, per dire in modo molto chiaro no a qualsiasi ritorno di fascismo, per ricordare il ruolo del lavoro e dei lavoratori, per difendere la nostra democrazia. Penso che oggi il tema sia contrastare la precarietà, aumentare gli stipendi, penso che tutti quelli che hanno responsabilità politiche devono avere anche responsabilità nel trovare soluzioni ai problemi", ha detto Landini .