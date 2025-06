VIDEO | Italia-Cina, la sfida delle eccellenze campane con Coldiretti Le interviste all'evento organizzato dal Coldiretti Campania a Capua

Conferenza "Italian Food and Feed" con le eccellenze agri-food della Campania con la promozione globale dell'ottava China International Import Expo (CIIE). Coldiretti protagonista nell'evento organizzato a Capua: "Da quando si è creata questa opportunità di dimostrare alla Cina che sta cambiando quel paradigma, è nata anche la motivazione per collaborare con loro. - ha affermato il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda - C'è l'occasione per valorizzare i prodotti, ma soprattutto il nostro know-how nel creare i prodotti dando risposte di carattere sanitario. Con il nostro cibo riusciamo produrre garanzie per il consumatore finale". "I giovani non hanno più creduto in questo settore. Questo può essere, invece, un modo per dare la possibilità ai giovani del Mezzogiorno di poter credere nel settore dell'agricoltura che sta crescendo e sta trainando l'export agroalimentare italiano nel mondo": ha spiegato il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli.

"Uno spazio commerciale che ci compete"

Le delegazioni della Commissione Agricoltura e della Regione Campania a confronto con l'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Lubiao, con le aziende campane in vetrina: "Ritengo che la nostra regione possa fare la differenza e possa guadagnare gli spazi che le competono. - ha sottolineato il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura - Non si tratta di andare a conquistare nulla. C'è solo da collocarsi in uno spazio commerciale che onestamente ci compete. Quando si sceglie campano si sceglie anche un prodotto che racconta una storia e una tradizione millenaria, irripetibile e non replicabile".