Oscar green 2025: Coldiretti celebra gli agricoltori del futuro A Capua la finale regionale del concorso, ecco i vincitori

L'entusiasmo di chi sa di partecipare ad un festa, l'emozione di chi presenta un progetto di vita. Innovazione e tradizione che s'incontrano, ed ecco che non si coltivano più solo i campi ma “anche i follower”, che una fattoria si trasforma nel villaggio delle zucche e che i fiori diventano vere e proprie opere d'arte. Ecco Oscar Green: il concorso di Coldiretti che premia i giovani agricoltori innovatori.

Oscar green Campania a Capua

A Capua, in provincia di Caserta, si è svolta la finale regionale dell'edizione 2025 dedicata al tema Intelligenza naturale. Ad ospitare l'evento l’agriturismo la Colombaia di Capua dell’imprenditore Enrico Amico (presidente di Coldiretti Caserta). Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, il presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, il segretario nazionale Giovani di Coldiretti Stefano Leporati, il direttore generale dell’Asl di Caserta Antonio Limone, il delegato giovani Coldiretti Puglia Donato Mercadante e dei vertici regionali con il direttore Salvatore Loffreda, i direttori e i presidenti provinciali.

Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli

“I giovani imprenditori della Campania garantiscono il nostro futuro”, il commento del presidente regionale di Coldiretti Campania Ettore Bellelli a cui sono state affidate le conclusioni. Dei giovani agricoltori Bellelli ha evidenziato anche la capacità di saper “cogliere le occasioni offerte dalle nuove tecnologie e ascoltano con entusiasmo i suggerimenti di quanti cercano di aiutarli nella crescita. Abbiamo visto tante idee innovative e il compito della giuria è stato davvero difficile, tutti i partecipanti avrebbero meritato la vittoria”.

Oscar green 2025: i finalisti in Campania

Categoria custodi di biodiversità: vince il premio Raffaele Mercorella di San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento, per il suo impegno nella salvaguardia degli ovini di razza Laticauda.

Impresa digitale e sostenibile: conquista la finale regionale Rosita Mele della provincia di Salerno con DuWo, sistema nato per eliminare la plastica nell'oceano, rivolto al settore della pesca e dell'acquacoltura e già sperimentato dai pescatori di Cetara.

Coltiviamo insieme: il premio vinto dagli studenti dell'Istituto Agrario De Sanctis di Avellino con i vitigni resistenti.

Categoria Agrinfluenzer: Emily Turino conquista la finale regionale con il famoso giardino della zucche di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta.

Categoria Più Impresa: i fiori che diventano opere d'arte con le giovanissime Joanna e Federica Laezza. I mille colori dei fiori per raccontare i monumenti della Regione e un supporto in legno in rispetto della sostenibilità ambientale.