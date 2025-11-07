Aeroporto Grazzanise, Zinzi (Lega): "Con Salvini torna nel PNA" "Risultato storico, anche in vista dell'America's Cup"

“L'aeroporto di Grazzanise è stato inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti. Un risultato storico per tutta la Campania, raggiunto grazie a Matteo Salvini al Governo e all’impegno parlamentare del gruppo della Lega.

La conferma, arrivata questa mattina al termine di un tavolo tecnico che ho richiesto con ENAC, è motivo di grande orgoglio anche perché da tempo siamo a lavoro per far sì che anche lo scalo di Grazzanise possa contribuire alla crescita della nostra regione, non solo sul piano dei trasporti e dell’aviazione commerciale, ma anche come polo aerospaziale in connessione con il CIRA, con tutto quello che ne seguirà. Soprattutto, poi, in vista di un appuntamento internazionale importante come l’America’s Cup, dove il terzo scalo civile della Campania, cioè Grazzanise, potrà alleggerire il traffico aereo e consentire una mobilità certamente più efficiente non solo per i tantissimi ospiti in arrivo, ma anche per i cittadini campani abituati a viaggiare e spostarsi in aereo per lavoro, studio o turismo.

In generale, questo determinerà ricadute positive in termini di crescita, sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture, mobilità e serve fare presto. Mai come ora c’è una grandissima attenzione nei confronti del Mezzogiorno e della nostra regione per cui stiamo costruendo occasioni vere di rilancio che passano da scelte strategiche come quella di puntare finalmente sull’aeroporto di Grazzanise, appunto, dopo che dieci anni fa, quando a governare c'era la sinistra, l'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio decise di escludere lo scalo dal Piano nazionale aeroporti. Oggi l'inserimento nel medesimo PNA conferma il nostro impegno per questo scalo, su cui si era anche espresso il ministero della Difesa, che con un decreto ministeriale aveva autorizzato il suo uso duale, non più esclusivo militare ma anche civile. Andiamo avanti per ridare alla Campania quello che per anni la sinistra aveva negato”.



Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.