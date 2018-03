Si continuano a fotografare i voti: tanti elettori denunciati Numerosi i casi in Campania di elettori che vanno in cabina e fotografano il voto

Tanti voti annullati in campania con elettori denunciati perchè, ancora oggi, si tenta di fotografare il voto appena espresso sulla scheda. Oltre al caso di Qualiano, con un elettore che aveva utilizzato il cellulare per immortalare il voto appena espresso in cambina, in mattinata un uomo a Marcianise è stato identificato dopo aver fatto lo stesso. L'uomo non aveva consegnato il cellulare prima di accedere in cabina, ed evidentemente ha anche dimenticato di eliminare l'audio, visto che il presidente di seggio si sarebbe accorto dell'accaduto dopo aver sentito nitidamente il clic dello scatto della fotocamera. Prontamente sono state avvertite le forze dell'ordine già presenti sul posto che hanno denunciato l'uomo a piede libero. E' accaduto lo stesso in due seggi in provincia di Napoli, nel primo caso a Qualiano un uomo ha fotografato la sua preferenza, non solo su una, ma su entrambe le schede di Camera e Senato ed è stato scoperto dalle forze dell'ordine dopo che il clic della fotocamera era stato nitidamente avvertito sia dal presidente di seggio sia dagli scrutatori presenti sul posto. A Striano invece è stata una donna ad essere sorpresa e denunciata. I voti immortalati sono stati naturalmente annullati.