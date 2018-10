Peschiera della Reggia affidata ai privati, Zinzi interroga Nel mirino la determina per la concessione della peschiera grande

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha presentato un’interrogazione indirizzata all'Assessore allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo della Giunta Regionale della Campania, Corrado Matera, avente ad oggetto la “richiesta di chiarimenti circa l'Avviso pubblico del 04.09.2018 relativo alla Procedura di affidamento in Concessione della Peschiera Grande e del Complesso Liparoti nel Parco della Reggia di Caserta". Nell'interrogazione si fa riferimento alla determina n. 240 del 04/09/2018 attraverso la quale il Direttore della Reggia Mauro Felicori ha approvato la proposta di contratto di Concessione della Peschiera Grande in uso non esclusivo per la Reggia, e del Complesso dei Liparoti in uso esclusivo e totale.

“Do seguito – ha dichiarato Zinzi - alle sollecitazioni provenienti da cittadini e fruitori della Reggia di Caserta preoccupati per le ripercussioni che questa assegnazione di spazi potrebbe avere sulla gestione del sito. Un interessamento ed una richiesta di chiarimenti legittima, in considerazione dell’enorme valore storico, culturale e turistico che la Reggia riveste per il nostro territorio”.