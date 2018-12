Meloni: "A Castel Volturno serve legge speciale" "Il futuro di questo territorio non può essere la mafia nigeriana"

"Oggi siamo venuti a Castel Volturno per portare la solidarieta' di Fratelli d'Italia a una delle citta' piu' belle della nostra Nazione, che e' stata lasciata nell'abbandono, nel degrado, nell'assenza dello Stato e che oggi e' definita la "citta' delle due mafie". Non ha avuto alcun senso, da parte dello Stato, cercare di combattere il clan dei Casalesi mentre si importava dall'altra parte la mafia nigeriana: una mafia che oggi la fa da padrone in questo territorio e che utilizza Castel Volturno come un vero e proprio quartier generale". A dirlo, in visita a Castel Volturno Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, la quale chiede l'invio dell'Esercito invocando una legge speciale per Castel Volturno. "Perche' il futuro di questo territorio non puo' essere la mafia nigeriana e i suoi riti, che vanno dal vodoo al cannibalismo, lo spaccio di droga, la prostituzione e una serie di cose che parlano di una Nazione nella quale ormai ci sono ormai troppe zone franche. Chiediamo al ministro Salvini di venire qui e di venirci con l'Esercito"