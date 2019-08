Zinzi si schiera con Toti "Chi doveva rappresentare gli ideali moderati non ha saputo farlo"

Zinzi sta con Toti, e lo annuncia attraverso Facebook, in vista delle prossime sfide, previdibilmente prossime:

"Inizia una nuova sfida di coraggio e di partecipazione, nella quale metterci il cuore. CAMBIAMO sarà il luogo dove (pre)valgono idee, competenza e condivisione".

"Dobbiamo essere sinceri fino in fondo: negli ultimi tempi - spiega il consigliere Zinzi - chi doveva rappresentare gli ideali moderati e popolari di questo Paese non ha saputo farlo e, soprattutto, non ha saputo essere vicino alla propria gente. Lo avevo detto più di un anno fa, alla mia uscita da Forza Italia, e sono contento che oggi lo abbiano riconosciuto in tanti. Con Giovanni Toti in queste ore stiamo costruendo una "casa" per chi pensa che la buona politica debba prendere di petto i veri problemi dell’Italia". Sono tanti gli amministratori locali che in queste ore hanno già aderito al progetto politico, mentre ha preso il via l'attività di creazione dei circoli in Campania.