Maltempo: danni anche alla Reggia. Cade albero monumentale Chiuso il giardino inglese per i danni creati dal maltempo

Numerosi danni anche alla Reggia di Caserta dopo gli eventi atmosferici di questo fine settimana. Tra pioggia e vento alberi e piante degli splendidi giardini dell'opera vanvitelliana sono stati divelti o sradicati.

Addirittura si è resa necessaria la chiusura del giardino inglese, dov'è caduto un albero monumentale di Cupressus Macrocarpa, come spiegato dalla stessa direzione della Reggia: “Le avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni hanno purtroppo provocato ingenti danni al nostro patrimonio arboreo. Per questo, il Giardino Inglese resterà chiuso (oggi). Qualora la Protezione civile dovesse confermare l'allerta meteo arancione, anche il Parco non sarà accessibile ai visitatori”.

La riapertura è prevista per il prossimo 26 dicembre.