Cantalamessa (Lega): "Grave la querelle De Luca - P.Civile" "Dove sta la verità sulla questione mascherine?"

I"eri De Luca ha criticato il governo, dove il suo partito è maggioranza, per non avere inviato mascherine, ed oggi viene smentito dalla stessa Protezione Civile che afferma di aver mandato in Campania quasi un milione di mascherine, poi caschi e ventilatori. Le forti critiche anche dai cinque stelle, suoi alleati di governo, la dicono lunga. Questa querelle tra Regione ed esecutivo nazionale nelle vesti della P.C. è intollerabile ed ingiustificabile. Chi mente? Non possiamo e non vogliamo assistere a questo scaricabarile sulla pelle dei cittadini campani. Pretendiamo chiarezza, serietà e soprattutto azione. Eravamo in anticipo, rispetto a regioni più sfortunate di noi. Rischiamo di essere in ritardo anche questa volta”.





Cosi Gianluca Cantalamessa, deputato della Lega, in merito alla grave incongruenza sui numeri raccontati da De Luca e quelli dichiarati dalla Protezione Civile nazionale.