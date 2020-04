Italia Viva sta con Maresca: non lasciamolo solo Il magistrato contro il provvedimento che consente l'uscita dei boss per motivi di salute

Italia Viva Caserta sta con Catello Maresca, Magistrato antimafia da 13 anni sotto scorta per aver inflitto una sconfitta al clan dei casalesi ed aver fatto sequestrare buona parte della loro ricchezza.

"Molti mafiosi con il pretesto del contagio da Corona Virus stanno uscendo dalle carceri, compreso il boss Zagaria. Catello Maresca aveva previsto tutto questo già dal 7 marzo ed è diventato realtà con la circolare del 21 marzo, nella quale il DAP (dipartimento amministrazione penitenziaria) ha delegato all’ Autorità Giudiziaria, di decidere la sorte dei detenuti con varie patologie, indicando il domicilio idoneo e lavandosi, di fatto, le mani. La gestione dell’emergenza carceraria è stata un vero fallimento, non sono state adottate le misure anche strutturali, per tenere sotto controllo la situazione. Dopo i morti della rivolta carceraria, ora assistiamo alla vergogna dei mafiosi mandati a casa e dei videomessaggi (non intercettabili) liberi. Catello Maresca dichiara, dopo essere stato ripetutamente minacciato. <è finito tutto, sono stato lasciato solo, non ci sto più, vado a casa> <Non ti lasciamo solo!> rispondono Carmela De Rosa e Giuseppe Altieri, Coordinatori Provinciali di Italia Viva Caserta, chiediamo l’intervento del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro della Giustizia Bonafede, affinché caccino i responsabili di questa vergogna ed impediscano questa ignominia.