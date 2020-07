Salvini: "Altri 6 agenti aggrediti in carcere: torno presto" Il leader della Lega: "A Santa Maria Capua Vetere nuova aggressione: servono pistole elettriche"



Torna a intervenire Salvini dopo una nuova aggressione in carcere, a Santa Maria Capua Vetere, dove sei agenti sarebbero stati aggrediti da due detenuti extracomunitari: ”Altri sei agenti aggrediti da due detenuti extracomunitari nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: nonostante le denunce e le richieste di aiuto, Bonafede tace e 57 agenti sono indagati per tortura e abuso di potere per presunti pestaggi. Una vergogna nella vergogna. Tornerò presto in Campania e a Caserta in particolare per ribadire la mia vicinanza a chi indossa la divisa”.

E ancora, Salvini chiede che siano fornite le pistole elettriche agli agenti: “Altro che fermare la pistola elettrica per le Forze dell’Ordine, cancellare i Decreti sicurezza e rimandare i delinquenti a casa: questo governo mette in pericolo l’Italia”, conclude Salvini.