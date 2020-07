Caldoro: "De Luca andrebbe cacciato a pedate" Il leader del centrodestra: "Le ecoballe sono ancora tutte lì"

“De Luca? Andrebbe cacciato a pedate”. Così Caldoro, candidato presidente del centrodestra alle regionali, oggi in provincia di Caserta. Caldoro ha attaccato ovviamente partendo dalle ecoballe dopo un sopralluogo a Villa Literno: “A Villa Literno è scandalosa la situazione – ha dichiarato – De Luca ha fatto togliere solo sei piazzole su 71 esistenti. Ricordo che nel 2016 Renzi disse che con De Luca le ecoballe sarebbero state tolte in tre anni. E se ciò non veniva fatto la gente li avrebbe dovuti cacciare a pedate. Ebbene, siamo nel 202 e le ecoballe sono ancora lì, ma questa gente si ricandida: andrebbe cacciata a pedate”.