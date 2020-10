Zinzi: "Dietrofront di De Luca clamoroso: ha perso la bussola" Il capogruppo della Lega: "Serve piano concreto di interventi economici"

"Clamoroso il dietrofront di De Luca sulle sue stesse parole. Oltre ad aver esasperato gli animi ha anche di fatto legittimato le azioni dei violenti di questi giorni. Oggi, con il DPCM del governo, la sua fuga in avanti si e' resa ancor piu' ridicola. La Campania e' fuori controllo e De Luca ha perso la bussola". Cosi' in una nota capogruppo regionale della Lega, Gianpiero Zinzi. "La Regione deve intervenire con un piano concreto di interventi economici, diversamente i campani si lasceranno prendere in giro una seconda volta. Del miliardo annunciato da palazzo Santa Lucia, poco o nulla e' arrivato nelle tasche delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori campani. La rotta la ritroviamo solo con buonsenso e responsabilita'"., aggiunge.