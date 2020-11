Zona Rossa: Conte chiede intervento per Napoli e Caserta Possibile che le zone rosse si limitino all'area napoletana e casertano

E' previsto per oggi un nuovo vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione di maggioranza sulla manovra economica e le misure per l'emergenza Covid-19. Ieri, nell'incontro sempre tra il premier, i capi delegazione del governo e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, Conte avrebbe richiesto un intervento deciso fin da subito per Napoli e Caserta, le zone piu' critiche della Campania, ancora regione "gialla". Oggi sara' necessario fare il punto sul monitoraggio in attesa del vertice di venerdi' che potrebbe far scattare nuove zone rosse. Inoltre Conte starebbe valutando la presenza dei militari a Napoli perche' "lo Stato deve dare un segnale", ha detto. A Napoli, e in molte aree della Campania, la situazione e' infatti fuori controllo. Il governo starebbe, inoltre, valutando la possibilita' di allestire altri Covid hotel nel capoluogo campano