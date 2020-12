Il sindaco: "Niente botti: accendete una candela per i morti" Marino: "Serve rispetto per chi non c'è più"

"Stasera chiedo a tutti di non sparare botti e di accendere una candela a mezzanotte per pensare ai morti e alle tante persone che hanno sofferto in città". Così Carlo Marino, sindaco di CASERTA, in un videomessaggio rivolto ai suoi concittadini per la fine dell'anno. "Abbiamo avuto dei morti, per nostra fortuna pochi rispetto ad altre realtà, ma - aggiunge Marino - ci sono stati. Abbiamo avuto 2mila positivi al Covid tra asintomatici, sintomatici e persone che non ci sono più. A quelle persone noi dobbiamo rispetto. Prepariamoci con serenità al 2021 ricordando chi ha sofferto e chi non c'è più, questa è appartenenza a un'organizzazione comunitaria unica".Marino spiega che "stiamo vincendo la pandemia e anche il dato epidemiologico in città diminuisce in modo importante. Oggi abbiamo 266 casi positivi al Covid, 20 giorni fa ne avevamo 1200. Questo significa che aver mantenuto il rigore sulla scuola, sulla zona arancione, aver chiuso degli spazi in giorni particolari, ci aiuta e ci aiuterà. Noi però dobbiamo mantenere ancora nel 2021 questa nostra rigidità comportamentale, questo ci salverà", conclude Marino.