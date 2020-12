Lucia Cerullo commissario cittadino di Fratelli d'Italia La nomina a Casal di Principe

Lucia Cerullo a fronte del bagaglio elettorale conseguito alle scorse regionali, è stata nominata dal partito commissario cittadino di Fratelli d’Italia.

"Ringrazio e accolgo con grande soddisfazione la nomina di commissario cittadino, conferitami dal commissario provinciale Marco Cerreto. Ringrazio la senatrice Giovanna Petrenga e l’onorevole Alfonso Piscitelli per la fiducia accordatami. Un sentito ringraziamento, per avermi avvicinato al partito Fdi con l’esperienza delle scorse regionali, va a Gimmi Cangiano. E naruralemente a chi mi ha preceduto Costantino Puocci per il lavoro svolto finora.

Questa nomina per me ha un valore inestimabile, poiché mi permetterà di mettermi al servizio del mio partito e allo stesso tempo del mio paese.

Sono consapevole della grande responsabilità e dell’ingente lavoro che dovrò svolgere nel corso dei prossimi mesi.

Mi spenderò con determinazione per ripagare la fiducia in me riposta, nella convinzione che il rapporto e il confronto con i cittadini siano le basi per il rafforzamento del radicamento sociale e Politico di Fdi nel tessuto delle comunità locali, allargando il dialogo a tutte le forze politiche e quelle di civismo cittadino che si richiamano i valori politici del centrodestra. Confido in un coinvolgimento delle istituzioni locali ed extralocali, nel rispetto dei ruoli e all’insegna di un dialogo costruttivo."