Elezioni Caserta, l'appello di Moronese "Bene il percorso partecipato per coinvolgere la città, ora la squadra e il sindaco"

“Ho partecipato e apprezzato tutto il percorso che è stato pensato ed attuato dal Meetup di Caserta, che in questi mesi in cui tutti ci stiamo difendendo dalla pandemia ha visto tante persone fare uno sforzo ulteriore per impegnarsi in un progetto condiviso e aperto da donare alla città” è questo il commento della senatrice casertana del MoVimento 5 Stelle Vilma Moronese, nel giorno in cui il progetto di cittadinanza attiva che ha preso il nome di Caserta Bene Comune giunge al termine della sua prima fase con l’incontro di questa sera alle 19 sul bilancio comunale.

“La trasparenza e la partecipazione sono valori irrinunciabili per il MoVimento 5 Stelle e questo percorso li attua in pieno - aggiunge la senatrice - mi auguro che quanto prima si possa definire un’ottima squadra e scegliere il nostro candidato sindaco che avranno il compito di portare avanti ed attuare il programma del M5S”

Il progetto Caserta Bene Comune realizzato con conferenze on line in diretta streaming di cui le registrazioni sono sempre disponibili per la visione, è scritto in modalità Wiki, una piattaforma informatica open source permette a chiunque di poter scrivere aggiungendo o modificando i punti del programma, ed ogni aggiunta o modifica è tracciata e mostrata a tutti, attuando così la massima trasparenza.