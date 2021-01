Caserta: si dimette il consigliere comunale Enzo Bove La lettera del consigliere comunale di Città Futura

“Arriva un momento in cui vanno tirate le somme e quel momento ritengo sia arrivato. Pur consapevole che il ruolo del Consigliere è l’anello di congiunzione tra i cittadini e l’amministrazione, bisogna andare oltre e lasciare spazio a chi da cinque anni ha fatto squadra.”

E’ questo, in sintesi, il senso della lettera del Consigliere comunale di Città Futura Enzo Bove indirizzata al Presidente del Consiglio comunale in cui rassegna le dimissioni da Consigliere comunale e apre la strada al presidente del Movimento Città Futura Marco Cicala che gli subentra.

“L’esperienza vissuta in questo periodo consiliare – dichiara Enzo Bove – è indimenticabile, il rapporto costante con i cittadini è stato di forte crescita e mi ha caricato di grandi responsabilità diventando il punto centrale dell’attività amministrativa. Pur essendo all’opposizione sono orgoglioso di aver ottenuto dei risultati e soprattutto di aver portato nel Palazzo Castropignano le vere esigenze della Città che non sono legate a logiche spartitorie che hanno semplicemente gravato su Caserta sempre più in affanno.

E’ giunto il tempo che la politica aggreghi e riprenda il contatto con il territorio, che abbia una visione e una strategia per ridare dignità ai Casertani troppo spesso dimenticati e vittime di un’assordante silenzio istituzionale frutto di eccessivi personalismi. Caserta merita una classe politica forte e competente, scevra da ogni condizionamento, unita e determinata a raggiungere l’unico obiettivo comune che si chiama benessere casertano.

Caserta non può e non deve essere più ultima nelle classifiche, ma dovrà ritornare ad essere produttiva riprendendosi a pieno titolo l’appellativo Terra di lavoro diventando così la vera leader dell’intera provincia. Continuerà il mio impegno politico di ascolto, propositivo e di forte opposizione a quest’amministrazione che ha perso di vista l’interesse della comunità.”