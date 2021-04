Il Polo Civico: "Basta con sindaci che vendono sogni" Elezioni Amministrative a Caserta

Il Polo civico composto da Caserta Nuova con Giuliana Suppa, Rete Civica con Francesco Gorirossi, Movimento Popolare con Antonio Rossi, Confederazione Movimenti Identitari con Adolfo Monticoli, Città Futura con il consigliere comunale Marco Cicala, si è riunito in video conferenza, così come prevede la normativa Covid, continuando il percorso intrapreso in vista delle prossime elezioni amministrative per dare una nuova identità ed un futuro migliore alla Città.

Gli esponenti del mondo civico non riescono a comprendere le parole dell’Amministrazione e la realtà in cui è abbandonata Caserta.

Un governo cittadino che non garantisce i più elementari diritti come l’ illuminazione pubblica nel centro e nelle frazioni, la sicurezza, il rispetto per i portatori di handicap, strutture ricreative per i giovani, spazi verdi per i bambini, piste curate e a norma per gli sportivi, attività culturali degni della città borbonica, ma l’elenco è lungo, è destinato a preparare le valigie.

Tutti gli esponenti presenti concordemente si sono dichiarati stufi di sindaci che vendono sogni ed incapaci nell’ascoltare le concrete esigenze dei singoli cittadini.