De Luca: «Dovete mettere mascherina anche quando dormite» «Massimo rigore: non dobbiamo giocarci la sessione estiva»

"Noi siamo per il massimo rigore, per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il risultato di qualche allegria di troppo a Pasqua e Pasquetta. In Campania la mascherina va usata anche quando si dorme". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi a Mondragone (Caserta) dove ha incontrato i sindaci del territorio. "Vi prego - ha aggiunto rivolgendosi ai primi cittadini - di fare un'azione di persuasione di controllo nei territori. Zona gialla, rossa o verde non si controlla più niente. Nell'area vesuviana quando c'era la zona rossa non si faceva alcun controllo".