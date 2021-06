Forza Italia, Sarro nomina nuovo coordinatore di Marcianise Luciano Buonanno Il professionista è stato designato nell’ottica del rinnovamento del partito

Il neo commissario provinciale di Forza Italia in provincia di Caserta, Carlo Sarro, ha proceduto, nel

pomeriggio di oggi, alla nomina del coordinatore azzurro della città di Marcianise.

Quale primo atto da quando è stato incaricato della responsabilità del partito in Terra di Lavoro, il deputato

azzurro ha designato il tecnico professionista Luigi Buonanno quale nuovo coordinatore cittadino di Fi a

Marcianise.

Ingegnere civile, 46 anni, diverse esperienze professionali come tecnico a servizio tanto della Pubblica amministrazione quanto delle aziende private, Buonanno è stato anche consigliere comunale a Marcianise dal marzo 2018 all’ottobre 2019.

Una figura giovane, dunque, che proviene dal mondo delle professioni e che risponde ai canoni di

rinnovamento della classe dirigente politica sui territori che Forza Italia Caserta intende perseguire da qui in

avanti, non senza il coinvolgimento della base degli iscritti che ha condiviso tale linea di impostazione.

Buonanno succede proprio a Sarro che ha retto il partito in città fino ad oggi, dopo esserne stato

nominato Commissario alla vigilia delle ultime elezioni amministrative dello scorso anno.

“La nomina del neo coordinatore cittadino di Marcianise è solo il primo atto di una lunga serie di

designazioni di responsabili del nostro partito nelle diverse comunità di Terra di Lavoro, dando spazio ad una nuova e qualificata classe dirigente locale ed organizzando il partito mediante una struttura snella ma capillare sull’intero territorio della provincia di Caserta.

Formulo, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro a Buonanno, sicuro che saprà ridare slancio ed

entusiasmo al nostro partito in quel di Marcianise”, dichiara il coordinatore provinciale Sarro.