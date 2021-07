Il ministro: «Nuove assunzioni di vigili urbani: metteremo più risorse» Lamorgese: «Organici ridotti all'osso in province Caserta e Napoli»

"I problemi ambientali connessi alla Terra dei Fuochi rappresentano una delle priorita' del Casertano. Parlando con i sindaci del territorio, e' emerso che sarebbe opportuno aumentare gli organici delle Polizie municipali, oggi ridotte all'osso. In questo senso mi impegnero' a parlarne con il ministro dell'Economia per far inserire nella prossima finanziaria piu' risorse per i comuni affinche' possano assumere altri vigili urbani". E' quanto affermato alla prefettura di Caserta la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che dopo aver presenziato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha incontrato una delegazione di sindaci dell'agro-aversano guidati dal primo cittadino di Aversa Alfonso Golia, che nei giorni scorsi avevano scritto al premier Draghi chiedendo che diventassero "una priorita' nazionale" le criticita' ambientali che si vivono da anni nei quasi cento comuni delle province di Caserta e Napoli ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. "Il grande problema - ha aggiunto la ministra - e' quello dell'abbandono illecito n strada dei rifiuti che poi vengono bruciati, per cui e' importante la presenza di vigili urbani e forze dell'ordine". Lamorgese ha poi spiegato come nella riorganizzazione degli organici delle forze di polizia fatta nel 2019, a Caserta sono state previste 110 unita' in piu', di cui 41 gia' inviate nel 2020. La dotazione organica aumentera' ancora, fino a raggiungere, a regime, 676 unita'"