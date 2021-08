Salvini a Caserta: «Reddito di cittadinanza ha distrutto posti di lavoro» E sul green pass: «Lamorgese ha idee molto confuse»

"Sul reddito di cittadinanza bisogna guardare i numeri: quanti posti di lavoro ha procurato il RdC in Italia e Campania, e quanti invece ne ha distrutti?" Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini a CASERTA. "Sono in contatto - ha aggiunto -con imprenditori e non trovano personale perche' si sentono dire per me e' piu' comodo stare a casa senza fare nulla. Uno strumento che doveva creare lavoro crea invece problemi e lavoro nero. Stare a casa per tre anni con 500 euro la mese e' un insulto a chi si sveglia tutte le mattine andando a lavorare per la stessa cifra".

E sul green pass: "Il ministro dell'interno dovrebbe garantire la sicurezza in tutto il Paese, dentro e fuori dal ristorante. Mi sembra che abbia le idee molto confuse, e rischia di far danno, perche' non puoi trasformare baristi e pizzaioli in bersaglieri o carabinieri. Se facesse meglio il suo lavoro sarebbe meglio per tutti".